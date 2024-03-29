Экс-игрок НБА Команч не признал себя виновным в убийстве молодой девушки

Бывший игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ченс Команч и его бывшая подруга Сакари Харнден не признали себя виновными в убийстве Марайны Роджерс, которое произошло в декабре 2023 года, сообщает Basket News.

Команч и Харнден были задержаны ФБР ещё в декабре минувшего года. Тело Роджерс было найдено в пустыне штата Невады. В телефоне Ченса были обнаружены сообщения с описаниями способа убийства девушки. Предполагается, что якобы экс-игрок и его девушка заманили Марайну в уединённое место. Затем пара якобы задушила девушку, после чего сбросили тело в канаву.

Слушания были отложены, прокуроры уже отказались от цели добиться смертной казни для пары. Оба обвиняемых вернутся в суд 3 апреля.

Коман принял участие в одной игре НБА, выступив за «Портленд». Текущий сезон он проводил в G-лиге за команду «Стоктон Кингз».