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Джейсон Тейтум рассказал о надежде на чемпионство в нынешнем сезоне

Джейсон Тейтум рассказал о надежде на чемпионство в нынешнем сезоне
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился тем, что по его мнению его команда готова к тому, чтобы выиграть чемпионство в текущем сезоне.

«Все наши игроки находятся на нужном этапе в карьере, чтобы выиграть титул. Мы все имеем индивидуальные достижения, все получили хорошие контракты. Думаю, у нас именно тот коллектив, который и нужен. Мы все настроены на титул», — заявил Тейтум в эфире шоу NBA on TNT.

«Бостон» занимает первое место в лиге по соотношению побед и поражений — 57-16. «Селтикс» являются единственным коллективом, кто обеспечил себе выход в плей-офф напрямую.

В последний раз франшизе из штата Массачусетс удавалось выигрывать титул в 2008 году. В 2022 году команда смогла выйти в финал, но уступила «Голден Стэйт» в серии.

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