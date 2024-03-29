Скип Бэйлесс — о Дрэймонде Грине: самый любимый фанатами злодей на свете

Ведущий шоу «Undisputed» Скип Бэйлесс поделился своим мнением насчёт форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Самый любимый фанатами злодей на свете. Самый искусный мастер грязных приёмов. Ни один игрок в истории НБА совершал больше грязных действий на паркете. Это учитывая, что его статистика по карьере крайне посредственная — девять очков, семь подборов и шесть результативных передач. Никто с таким уровнем игры не был так популярен в качестве ведущего подкастов и комментатора», — заявил Бэйлесс в социальной сети X (ранее — Twitter).

Скип сделал такое заявление после того, как Грина удалили с площадки матча с «Орландо Мэджик» за 3 минуты и 36 секунд после старта игры. Это не помешало «Уорриорз» победить в матче со счётом 101:93.