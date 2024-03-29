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Скип Бэйлесс — о Дрэймонде Грине: самый любимый фанатами злодей на свете

Скип Бэйлесс — о Дрэймонде Грине: самый любимый фанатами злодей на свете
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Ведущий шоу «Undisputed» Скип Бэйлесс поделился своим мнением насчёт форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Самый любимый фанатами злодей на свете. Самый искусный мастер грязных приёмов. Ни один игрок в истории НБА совершал больше грязных действий на паркете. Это учитывая, что его статистика по карьере крайне посредственная — девять очков, семь подборов и шесть результативных передач. Никто с таким уровнем игры не был так популярен в качестве ведущего подкастов и комментатора», — заявил Бэйлесс в социальной сети X (ранее — Twitter).

Скип сделал такое заявление после того, как Грина удалили с площадки матча с «Орландо Мэджик» за 3 минуты и 36 секунд после старта игры. Это не помешало «Уорриорз» победить в матче со счётом 101:93.

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