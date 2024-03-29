Бриттни Грайнер сообщила о выходе своей книги о тюрьме в России

Популярная американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступавшая в Российской федерации за УГМК, рассказала о выходе её автобиографии «Возвращение домой». Книга Грайнер посвящена её заключению в российской тюрьме.

«Первый экземпляр «Возвращения домой» только что вышел в печать. Кто-то уже оформил предварительный заказ, чтобы получить экземпляр?» — написала Грайнер на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Бриттни Грайнер

Бриттни была заключена под стражу в феврале 2022 года за транспортировку запрещённых веществ. На свободу баскетболистка вышла в рамках обмена заключёнными между Россией и США, который состоялся декабре 2022 года.

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации: