Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бриттни Грайнер сообщила о выходе своей книги о тюрьме в России

Бриттни Грайнер сообщила о выходе своей книги о тюрьме в России
Комментарии

Популярная американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступавшая в Российской федерации за УГМК, рассказала о выходе её автобиографии «Возвращение домой». Книга Грайнер посвящена её заключению в российской тюрьме.

«Первый экземпляр «Возвращения домой» только что вышел в печать. Кто-то уже оформил предварительный заказ, чтобы получить экземпляр?» — написала Грайнер на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Бриттни Грайнер

Бриттни была заключена под стражу в феврале 2022 года за транспортировку запрещённых веществ. На свободу баскетболистка вышла в рамках обмена заключёнными между Россией и США, который состоялся декабре 2022 года.

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации:

Материалы по теме
Отсидела за наркотики и решила высказаться. О чём будет книга Грайнер?
Отсидела за наркотики и решила высказаться. О чём будет книга Грайнер?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android