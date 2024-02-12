Отсидела за наркотики и решила высказаться. О чём будет книга Грайнер?

В последнее время американская баскетболистка Бриттни Грайнер в новостных сводках оказывается нечасто. А ведь в период с февраля по декабрь 2022-го спортсменка из них практически не выпадала. Ещё бы! Чемпионка женской НБА. Золотая медалистка Олимпийских игр и чемпионатов мира. Многократная чемпионка России. Обладательница множества индивидуальных наград. И оказалась за решёткой. Едва ли стоит приводить предысторию, но если вкратце, то всё было так: в феврале баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом. Девушка заявила, что каннабис ей прописал врач в Штатах, но вину признала. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Наказание отбывала в колонии общего режима. В декабре освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, который находился в тюрьме в США, и вернулась на родину. Поначалу о Бриттни ещё довольно много говорили, но постепенно все разговоры сошли на нет.

Напомнила о себе сама Грайнер. У себя в социальных сетях спортсменка рассказала о своей книге, прочесть которую можно будет уже весной. Что это за книга? Мемуары о тюремном заключении в Российской Федерации. Баскетболистка не стала раскрывать всех деталей, но показала обложку с названием («Возвращение домой»), дополнив её небольшим сообщением-анонсом: «Возвращение домой». 7 мая 2024 года. Это история надежды и выживания, о том, что было до и после. Когда готовилась отправиться в Россию — место, которое называла своим вторым домом, была взволнована возможностью выиграть ещё один титул. В течение восьми сезонов я играла там, побеждала и просто жила. Но однажды, будучи на другом конце света, я проснулась в таком состоянии, которого никому бы не пожелала.

«Возвращение домой» — это дневник моей сердечной боли и сожалений. Но в конечном счёте эта книга — история о том, как моя семья, моя вера и поддержка миллионов людей, которые сплотились ради моего спасения, помогли мне пережить тот кошмар».

Бриттни Грайнер на пресс-конференции Фото: Matt York/AP/ТАСС

Информации об автобиографии спортсменки в настоящий момент действительно крайне немного. По сообщениям из американской прессы известно, что баскетболистка опишет жизнь в России до заключения, а также расскажет о трудностях, с которыми ей приходилось сталкиваться в контексте судебной системы страны после начала уголовного дела. А также поведает о «суровом и сюрреалистическом времени жизни в российской тюрьме и об ужасающих моментах повседневной жизни в ту непростую пору». Мемуары будут опубликованы в твёрдом переплёте, в виде электронной книги и в аудиоформате. Кроме того, Грайнер, не скрывает, что через книгу постарается привлечь внимание к уголовным делам других американцев, содержащихся в тюрьмах за границей, включая репортёра Эвана Гершковича (о нём, к слову, у Владимира Путина в недавнем интервью спрашивал Такер Карлсон).

Известно также, что Грайнер весной собирается выступить в популярном в США шоу «Доброе утро, Америка», чтобы дать эксклюзивное интервью о книге.

Стоит ли ожидать от Бриттни резких слов в адрес Российской Федерации? Кажется, что нет. Спортсменка получала в стране массу поддержки: начиная от УГМК, за который выступала, и заканчивая обычными людьми, которые баскетболом интересуются не особо. По словам адвоката баскетболистки Александра Бойкова (уже бывшего, естественно), сокамерницы были в неё буквально влюблены, и со многими у неё завязались дружеские отношения.

Сама американка после возвращения в США об екатеринбургской команде тоже вспоминала без задней мысли: «Бриттни подчеркнула, что в Европу она больше ни ногой. Не потому, что боится — просто нигде не будет таких условий, как в УГМК», — говорила о своей переписке с американкой бывший капитан команды из Екатеринбурга Евгения Белякова.

Что написала американская баскетболистка о непростом российском опыте 2022 года, станет известно в ближайшее время. Будут ли в книге критика России и призывы к спортсменам-соотечественникам в самую большую страну мира не приезжать? По всей видимости, нет. Ведь Грайнер сама заявляла, что нарушила закон, и утверждать сейчас обратное было бы нелепо.