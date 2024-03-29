Пол Пирс: «Большое трио Майами Хит» должно было выиграть три или четыре титула

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о том, что «Майами Хит» времён «Большого трио» выступал ниже ожиданий.

«Я думаю, они должны были выиграть три или четыре чемпионства. Помните, как Леброн в начале заявлял, что они выиграют не четыре, не пять и даже не шесть… Я, если честно, тогда поверил ему. Мы, «Селтикс», уже были постарше, а других больших троек в лиге не было. У всех были звёздные дуэты, так что я думал, что им удастся выиграть три или четыре титула.

Учитывая то, какой статус в истории в итоге заняли Леброн, Уэйд и Бош, можно сказать, что вместе они выступили ниже ожиданий», — заявил Пирс на подкасте All Facts No Brakes.

«Майами» в тот период удалось выиграть только два титула — в 2011 и 2012 году.