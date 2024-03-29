Джей Уильямс: важные люди в лиге критикуют лидерские способности Карри из-за Грина

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт телеканала ESPN Джей Уильямс поделился подробностями разговоров, которые ведутся важными людьми о разыгрывающем «Голден Стэйт» Стефене Карри в свете очередного удаления его партнёра по команде Дрэймонда Грина.

«Мне приходят сообщения от людей, чьё мнение я уважаю. Эти личности имеют влияние в НБА. Они пишут мне: «А где же лидерские качества Карри?». Они обвиняют Карри в том, что он не может контролировать и успокоить Дрэймонда Грина.

Дрэймонд единолично разрушает наследие о том, каким лидером является Карри. Это происходит прямо сейчас!

Я не согласен с этими людьми, но мы не должны игнорировать то, какое восприятие вещей формируется у людей. Они не видят всей подноготной. Вместо того чтобы критиковать Грина, некоторые люди переводят стрелки на Карри. Теперь этим занимаются люди с высоким статусом», — заявил Уильямс в эфире шоу FIrst Take.

Во вчерашнем матче с «Орландо Мэджик» Дрэймонд Грин был удалён с площадки спустя 3 минуты и 36 секунд после старта игры. Он получил два технических фола за разговоры с судьями.