Тони Кукоч: Джордан всегда будет великим для меня, но он не был успешным в роли тренера

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч высказал мнение о важности передачи ценных знаний игрокам, приведя пример с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Чтобы быть тренером сегодня, вы должны относиться к игрокам, как их отец, тренер и психолог. Одно дело — показывать, как правильно делать броски, а совершенно другое — передавать эти знания дальше. Майкл Джордан всегда будет самым великим для меня, но он не был очень успешным в качестве главного тренера. Когда он и Фил Джексон, который был феноменальным тренером, вступили в свои новые роли, они не очень хорошо справились. Вот в чём разница», — приводит слова Тони Кукоча портал Basket News.