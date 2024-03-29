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Тони Кукоч: Джордан всегда будет великим для меня, но он не был успешным в роли тренера

Тони Кукоч: Джордан всегда будет великим для меня, но он не был успешным в роли тренера
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч высказал мнение о важности передачи ценных знаний игрокам, приведя пример с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Чтобы быть тренером сегодня, вы должны относиться к игрокам, как их отец, тренер и психолог. Одно дело — показывать, как правильно делать броски, а совершенно другое — передавать эти знания дальше. Майкл Джордан всегда будет самым великим для меня, но он не был очень успешным в качестве главного тренера. Когда он и Фил Джексон, который был феноменальным тренером, вступили в свои новые роли, они не очень хорошо справились. Вот в чём разница», — приводит слова Тони Кукоча портал Basket News.

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