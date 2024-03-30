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Игроки «Майами» установили клубный рекорд по самой разгромной победе в НБА

Игроки «Майами» установили клубный рекорд по самой разгромной победе в НБА
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Сегодня, 30 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 142:82 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
142 : 82
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Брайант - 26, Розир - 22, Адебайо - 21, Хайсмит - 20, Миллз - 17, Жакез-мл. - 12, Батлер - 8, Райт - 5, Йович - 5, Кэйн - 3, Мартин - 3, Лав, Робинсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 20, Эйтон - 18, Бэнтон - 12, Мюррэй - 11, Рит - 6, Рупер - 6, Уокер - 4, Баджи - 3, Минайя - 2, Саймонс, Тибулл, Шарп

Примечательно, что баскетболисты «Майами» одержали победу с разницей 60 очков, что является самой разгромной победой в истории флоридского коллектива. Отметим, что второй лучший показатель был установлен в 1994 году — «+43» против «Лос-Анджелес Клипперс».

Самым результативным игроком в составе «Хит» сегодня стал центровой Томас Брайант, набравший со скамейки запасных 26 очков (11 из 17 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 12 подборов и два перехвата. Разыгрывающий Терри Розир добавил 22 очка, шесть результативных передач и три подбора.

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