Игроки «Майами» установили клубный рекорд по самой разгромной победе в НБА

Сегодня, 30 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 142:82 в пользу домашней команды.

Примечательно, что баскетболисты «Майами» одержали победу с разницей 60 очков, что является самой разгромной победой в истории флоридского коллектива. Отметим, что второй лучший показатель был установлен в 1994 году — «+43» против «Лос-Анджелес Клипперс».

Самым результативным игроком в составе «Хит» сегодня стал центровой Томас Брайант, набравший со скамейки запасных 26 очков (11 из 17 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 12 подборов и два перехвата. Разыгрывающий Терри Розир добавил 22 очка, шесть результативных передач и три подбора.