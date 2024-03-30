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Журналист назвал игрока «Голден Стэйт», который уничтожает культуру команды

Журналист назвал игрока «Голден Стэйт», который уничтожает культуру команды
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Ведущий телеканала ESPN Сет Гринберг раскритиковал тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за его негативное влияние на культуру франшизы.

«Мы говорим о династии «Голден Стэйт Уорриорз». Ей конец, она закончилась. Тренер, который построил эту династию, должен взять ответственность за происходящее. Не надо выпускать этого парня на паркет! Он убивает вашу культуру, идентичность и всё, что вы строили годами», — заявил Гринберг в эфире телеканала ESPN.

В матче с «Орландо Мэджик», прошедшем 28 марта, Грин был удалён с площадки за 3 минуты и 36 секунд. Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями. В сегодняшнем матче с «Шарлотт Хорнетс» форвард ударил бигмена Гранта Уильямса между ног.

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