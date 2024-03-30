Журналист назвал игрока «Голден Стэйт», который уничтожает культуру команды

Ведущий телеканала ESPN Сет Гринберг раскритиковал тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за его негативное влияние на культуру франшизы.

«Мы говорим о династии «Голден Стэйт Уорриорз». Ей конец, она закончилась. Тренер, который построил эту династию, должен взять ответственность за происходящее. Не надо выпускать этого парня на паркет! Он убивает вашу культуру, идентичность и всё, что вы строили годами», — заявил Гринберг в эфире телеканала ESPN.

В матче с «Орландо Мэджик», прошедшем 28 марта, Грин был удалён с площадки за 3 минуты и 36 секунд. Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями. В сегодняшнем матче с «Шарлотт Хорнетс» форвард ударил бигмена Гранта Уильямса между ног.

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Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: