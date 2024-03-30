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УНИКС — Парма. Прямая трансляция
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Кто одержит победу в матче Единой лиги между УНИКСом и «Пармой»?

Кто одержит победу в матче Единой лиги между УНИКСом и «Пармой»?
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Сегодня, 30 марта, состоится очередной матч второго этапа в группе А между УНИКСом и «Пармой». Это будет уже четвёртая встреча команд в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . Группа А
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущие две встречи выиграл пермский клуб, а в первой игре сильнее был казанский клуб. Кто заберёт победу на этот раз? Хотим знать ваше мнение.

На данный момент УНИКС занимает первое место в группе А, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на одно очко. «Парма» расположилась на пятом месте.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Две последние встречи команд решились в самой концовке, где оба раза сильнее проявляли себя пермяки. Разница в счёте в обоих случаях составляла лишь два очка (72:70, 82:80). Первый матч прошёл с выраженным преимуществом казанцев — 87:77.

«Парма» подходит к матчу не в лучшей форме — два поражения в двух последних играх. В своей последней встрече УНИКС проиграл «Локо», но сохранил первое место.

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