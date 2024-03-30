Экс-игрок НБА Тиг назвал второго баскетболиста в истории НБА по значимости после Джордана

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг ответил на вопрос о том, кто является вторым самым влиятельным баскетболистом в истории после легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«После того как все хотели выглядеть как Майк, все начали хотеть выглядеть как Аллен Айверсон. Даже начали появляться белые люди, которые начали себе плести волосы, как у Айверсона. Все в мире начали носить специальные рукава, делать себе татуировки. Он сделал так, что стало нормально быть собой. Он является причиной, по которой мы все в детстве носили эту мешковатую одежду», — заявил Тиг на подкасте Club 520.

Джефф завершил свою карьеру после чемпионского сезона-2020/2021. В сезоне-2014/2015 ему удалось поучаствовать в Матче всех звёзд, будучи игроком «Атланты Хоукс».

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