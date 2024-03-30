«Теперь это личное». Алекс Родригес обещает добиться продажи «Миннесоты»

Акционеры «Миннесоты Тимбервулвз» Марк Лори и Алекс Родригес обещают добиться полного контроля над клубом, несмотря на неожиданный отказ Глена Тэйлора продать им свою часть акций.

«Мы думали, что у нас хорошие отношения, и мы много приложили усилий и времени, чтобы команда стала такой, какой она есть сейчас. Они, как нам казалось, ценили это, а затем — бум. Это похоже на взрыв ядерной бомбы, совершенно неожиданный и очень, очень разочаровывающий. Это словно пощёчина, и теперь это не просто вопрос денег», — приводит слова Лора издание The Athletic.

«Теперь это личное. Мы можем продолжать эту борьбу пять лет, десять лет, сколько угодно. Мы не собираемся сдаваться», — добавил Алекс Родригес.

Кроме того, Лор и Родригес сослались на пункт контракта, согласно которому покупатели должны получить автоматическое право на продление на 90 дней возможности купить клуб, если они предоставили заверенные финансовые подписки. По их словам, обязательства были представлены за шесть дней до крайнего срока.