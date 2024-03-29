«Миннесота» больше не продаётся! Сделка, которую планировали три года, сорвалась в час икс

В этом году в «Миннесоте» должны были произойти масштабные перестановки. Миллиардер Глен Тэйлор, который был мажоритарным владельцем команды с 1994-го, собирался закрыть сделку по продаже франшизы и оставить свой пост. Эта процедура была одобрена руководством НБА ещё в 2021-м, а буквально неделю назад покупатели предоставили лиге подписанные финансовые документы. Однако в четверг, 28 марта, Тэйлор выпустил неожиданное заявление: он больше не собирается продавать франшизу.

Приобрести контрольный пакет акций «Тимбервулвз» (и команды женской НБА «Миннесота Линкс») должны были бизнесмен Марк Лори и экс-бейсболист Алекс Родригес. Согласно договорённости, существовавшей между сторонами, продажа должна была состояться в течение 90 дней с момента подачи ими уведомления об исполнении. Этот 90-дневный срок истёк 27 марта. В определённой ситуации покупатели могли бы получить право на продление, но таких обстоятельств не возникло.

«Я продолжу работать с Марком, Алексом и остальными членами группы владельцев, чтобы обеспечить наши команды необходимыми ресурсами для конкуренции на самом высоком уровне — на площадке и вне её. «Тимбервулвз» и «Линкс» больше не продаются», — сказал Тэйлор.

Заявление подразумевает, что Лори и Родригес не выполнили все необходимые условия, чтобы продолжить процесс осуществления сделки. Они уже являются держателями 40% акций «Тимбервулвз» и должны были докупить ещё столько же (за $ 600 млн), чтобы стать мажоритарными владельцами. По словам самих функционеров, они выполнили все установленные обязательства, а всю ответственность за случившееся должен понести сам Тэйлор.

Глен Тэйлор, 2016 год Фото: Elsa/Getty Images

«Мы разочарованы сегодняшним публичным заявлением Глена Тэйлора. Мы выполнили свои обязательства, имеем всё необходимое финансирование и полностью готовы завершить покупку команды, как только НБА завершит процесс одобрения. Заявление Глена Тэйлора — это случай, когда продавец начал жалеть о своём решении. Оно недальновидно и подрывает исторически успешный сезон для команды и болельщиков», — отметил представитель Лори и Родригеса.

Если всё действительно так, то почему же сделка сорвалась? По данным The Athletic, между сторонами произошло недопонимание. Тэйлор думал, что в течение 90-дневного периода Лори и Родригес должны выполнить несколько шагов, чтобы завершить продажу. Но, по мнению покупателей, подписания бумаг о выполнении финансовых обязательств и их передачи в НБА было достаточно, чтобы продолжить процесс. Они не прошли окончательную проверку финансового комитета лиги, не получили письмо с одобрением или результатами голосования управляющих. Денежный обмен между сторонами также не был проведён.

И так как по истечении трёхмесячного окна всего этого не было сделано, Тэйлор решил, что не станет откладывать дедлайн. Он останется контрольным владельцем «Миннесоты» и, как предполагается, не станет выставлять франшизу на продажу. При этом не исключено, что между ним, Лори и Родригесом начнётся легальное разбирательство — в случае, если покупатели попробуют доказать, что соблюли все необходимые условия. Состоится ли оно и сколько времени займёт, предугадать невозможно.

«Мы просто говорим, что у нас с вами, ребята, был контракт. У вас было время. Контракт подошёл к концу, и мы просто продолжаем работать так, как работали. Сейчас у нас есть игроки и, как мне кажется, хороший задел на несколько лет. Я хочу быть частью этого», — заявил Тэйлор. Вообще, изначально закрыть сделку планировалось ещё в декабре 2023 года, но в октябре Лори и Родригес начали просить отсрочки, так как не могли выполнить заключительный платёж на $ 600 млн. У них существовала договорённость с частной компанией, которая была готова инвестировать $ 300 млн в покупку «Тимбервулвз».

Однако, по словам Тэйлора, эта компания либо самостоятельно отказалась вкладывать деньги, либо не получила соответствующего разрешения от НБА (авторитетные СМИ утверждали, что запрета со стороны лиги не было). В итоге продажа была отложена до февраля, а потом и до конца марта. При этом нынешнее руководство не знало, как обстоит ситуация с поиском дополнительного финансирования. А незадолго до наступления дедлайна 27 марта ходили слухи, что Лори и Родригес не выходили на связь с «Миннесотой» на протяжении целого месяца.

Алекс Родригес, сезон-2023/2024 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Так уверенность, существовавшая относительно новых владельцев с 2021 года, начала потихоньку пропадать. Тогда считалось, что они станут для франшизы этакой молодой кровью, помогут ей выйти из стагнации и, может, даже перевезут с «Таргет Центра» куда-нибудь ещё — даже за пределы Миннеаполиса. Лори и Родригес встретились с семьёй Тэйлора в его доме, поужинали, пожали руки, и с тех пор им было предоставлено слово в принятии важных решений — например, назначение президента по баскетбольным операциям Тима Коннелли было их идеей.

Но история с заключительной выплатой подкосила существовавшее между сторонами доверие. Да, в последний момент Лори и Родригесу удалось найти нового частного инвестора — компанию Dyal Capital Partners, которая была предварительно одобрена НБА и уже вкладывалась в «Атланту», «Сакраменто» и «Шарлотт». То ли произошло это слишком поздно, то ли возникли какие-то другие загвоздки, но выполнить все обязательства в срок покупателям, как уже было сказано, не удалось.

Глен Тэйлор владелец «Миннесоты» «Это просто бизнес. Они назначили даты, но не выполнили обещания, что информация будет готова. Мы уже один раз перенесли дедлайн с февраля на март. Я не думаю, что у меня есть какие-то сожаления относительно решения о продаже. Просто сейчас всё идёт хорошо. Мы позволили им прийти и купить франшизу по очень выгодной цене. Так, чтобы в финансовом плане у них всё было хорошо. Мы выслушаем их, но я сомневаюсь, что им удастся возродить сделку. То, как мы работаем, как мы управляем командой сейчас и какие люди у нас есть — всё идёт очень хорошо, и я не хочу это нарушать».

«Тимбервулвз» действительно проводят действительно потрясающий сезон, имеют лучшую оборону в лиге и уступают «Денверу» лишь полпобеды в гонке за первое место на Западе. У команды есть реальный шанс пройти дальше первого раунда плей-офф впервые за два десятилетия. Тэйлор, Лори и Родригес продолжат занимать руководящие позиции в команде, поэтому ждать больших перемен в ближайшие пару лет, наверное, не стоит.

Если несостоявшиеся мажоритарные владельцы решат начать судебное разбирательство относительно Тэйлора, это, конечно, может сказаться на ситуации за закрытыми дверями. И хотя функционер готов к подобному исходу, оценить его влияние на судьбу «Тимбервулвз» пока сложно. Но сейчас перед коллективом стоит задача завершить регулярный чемпионат в как можно более выгодном положении и показать свою лучшую игру в предстоящем плей-офф. Всё остальное будет исключительно вопросом времени.

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