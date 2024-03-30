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Легенда НФЛ Шеннон Шарп: Кевину Дюранту нужно будет многое доказать в плей-офф

Легенда НФЛ Шеннон Шарп: Кевину Дюранту нужно будет многое доказать в плей-офф
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Легенда НФЛ Шеннон Шарп считает, что лёгкому форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту предстоит больше всех доказывать свою состоятельность в плей-офф НБА 2024 года.

«Я думаю, Кевину Дюранту ещё многое предстоит доказать, и для этого ему нужно выиграть титул. Если они не станут чемпионами, то это будет провал. Я думаю, ему нужно улучшиться в этом постсезоне, потому что после ухода из «Голден Стэйт Уорриорз» его дела шли не очень хорошо», — заявил Шеннон Шарп в своём подкасте Nightcap.

Кевин Дюрант в составе «Голден Стэйт Уорриорз» дважды завоёвывал титул чемпиона НБА – в 2016 и 2018 годах. В 2019 году из-за растущей напряжённости в раздевалке и в клубе в целом Дюрант покинул команду и с тех пор ни разу не добирался даже до финала конференции, несмотря на то что с того момента он набирал в среднем 30,9 очка, делал 8,5 подбора и 5,1 передачи в 27 играх плей-офф.

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