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Аналитик НБА попытался опровергнуть теорию заговора о штрафных «Лейкерс»

Аналитик НБА попытался опровергнуть теорию заговора о штрафных «Лейкерс»
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Аналитик НБА Зак Крам с помощью статистики попытался опровергнуть теорию о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пробивал необычайно много штрафных бросков.

Неделю назад один из журналистов опубликовал интересный факт: «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет положительную разницу «+1017» по штрафным броскам за последние два сезона, включая плей-офф. Но Крам настаивает, что эти цифры вполне нормальны, учитывая стиль игры команды.

«Есть достаточно оснований полагать, что такая команда, как «Лейкерс», должна зарабатывать на себе гораздо больше фолов, чем она их совершает на сопернике. Атака «Лейкерс» занимает 29-е место по количеству трёхочковых бросков и делит второе место по количеству проходов под кольцо.

Другими словами, «Лейкерс» направляют свои атаки в те зоны, где с наибольшей вероятностью на них могут сфолить», — приводит аналитику Крама Fadeaway World.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции.

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