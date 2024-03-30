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Тренер «Пармы» Пашутин прокомментировал победу в матче Единой лиги с УНИКСом

Тренер «Пармы» Пашутин прокомментировал победу в матче Единой лиги с УНИКСом
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о победе в матче с УНИКСом (89:86) в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 89
Парма
Пермский край
УНИКС: Лабери - 19, Грин - 17, Рейнольдс - 13, Бако - 13, Димитриевич - 12, Зайцев - 5, Одиноков - 5, Стуленков - 2, Тихоненко, Колесников, Лазарев
Парма: Риз - 20, Брайс - 18, Джонсон - 18, Соломон - 16, Платунов - 9, Ильницкий - 3, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Тучков, Чебуркин

«Матч получился очень сложным, ведь УНИКС – лидер чемпионата. Это команда, которая очень хорошо защищается, играет физически жёстко, имеет размер во всех линиях: как под кольцом, так и на периметре, где у них есть MVP прошлогоднего плей-офф Ненад Димитриевич и Эрик Грин. Сегодня в составе соперников не было Маркоса Найта, но Слава Зайцев хорошо прессингует, а Луи Лабери порой смещается на позицию лёгкого форварда. Другими словами, у УНИКСа высокая задняя линия. Посмотрите, они забрали 12 подборов на нашем щите – за счёт роста и габаритов.

Первые две четверти мы не контролировали подбор, а также позволили хозяевам набрать 56 очков. Это был открытый баскетбол без защиты. В перерыве поговорили, внесли коррекции, и в третьей десятиминутке нам удалось сдержать УНИКС на отметке всего в 13 очков, а в четвертой – в 17.

Мы стали намного внимательнее защищаться, помогать друг другу, коммуницировать, ближе играть с Грином и Димитриевичем. Я сказал ребятам: если эти игроки совершают броски, то они должны быть с сопротивлением. Мы стали бороться и проявлять характер.

Поздравляю команду! Это очень важная для нас победа. Она даёт нам возможность поверить, что мы на правильном пути, а также продолжить борьбу за более высокую позицию по результатам регулярного чемпионата и быть готовыми к плей-офф», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

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