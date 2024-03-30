Тренер УНИКСа Велимир Перасович: в последней четверти «Парма» сыграла лучше

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал домашнее поражение его команды от «Пармы» в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму». На протяжении всего сезона наши соперники показывают хороший баскетбол. Играть против них всегда очень сложно. К сожалению для нас, в последней четверти гости сыграли лучше и победили.

По итогам первой половины мы выигрывали всего «+7», а не «+25» – из-за того, что плохо защищались. Так что не считаю, что мы сыграли хорошо. Я сказал команде: если вы будете думать, что мы способны обыграть соперника исключительно за счёт нападения, то мы проиграем. Это и произошло.

Мы рассчитывали, что и во второй половине продолжим так же попадать. Вначале нам удавались сложные броски, но затем атака разладилась. У «Пармы», напротив, появилось много вариаций в нападении, они реализовали много изоляций «один в один».

Подводя итог, скажу, что в первой половине мы только отлично нападали, но в целом не сыграли хорошо. С точки зрения защиты мы провели плохую игру», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.