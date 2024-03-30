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Тренер УНИКСа Велимир Перасович: в последней четверти «Парма» сыграла лучше

Тренер УНИКСа Велимир Перасович: в последней четверти «Парма» сыграла лучше
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал домашнее поражение его команды от «Пармы» в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 89
Парма
Пермский край
УНИКС: Лабери - 19, Грин - 17, Рейнольдс - 13, Бако - 13, Димитриевич - 12, Зайцев - 5, Одиноков - 5, Стуленков - 2, Тихоненко, Колесников, Лазарев
Парма: Риз - 20, Брайс - 18, Джонсон - 18, Соломон - 16, Платунов - 9, Ильницкий - 3, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Тучков, Чебуркин

«Поздравляю «Парму». На протяжении всего сезона наши соперники показывают хороший баскетбол. Играть против них всегда очень сложно. К сожалению для нас, в последней четверти гости сыграли лучше и победили.

По итогам первой половины мы выигрывали всего «+7», а не «+25» – из-за того, что плохо защищались. Так что не считаю, что мы сыграли хорошо. Я сказал команде: если вы будете думать, что мы способны обыграть соперника исключительно за счёт нападения, то мы проиграем. Это и произошло.

Мы рассчитывали, что и во второй половине продолжим так же попадать. Вначале нам удавались сложные броски, но затем атака разладилась. У «Пармы», напротив, появилось много вариаций в нападении, они реализовали много изоляций «один в один».

Подводя итог, скажу, что в первой половине мы только отлично нападали, но в целом не сыграли хорошо. С точки зрения защиты мы провели плохую игру», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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