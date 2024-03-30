Брансон стал третьим игроком в НБА, набравшим 60+ очков при менее 10 штрафных

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон набрал 61 очко в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла сегодня, 30 марта. Таким образом, американец стал третьим баскетболистом в истории НБА, кому удавалось набрать 60 или более очков за один матч при менее чем 10 штрафных.

До Брансона это удавалось лишь разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и легенде НБА 60-70-х годов Рику Бэрри.

Отметим, что Джейлен Брансон стал первым игроком после слияния НБА и АБА, который набрал 61+ очко в игре при менее семи штрафных бросков.

Такой впечатляющей результативности Джейлена оказалось недостаточно для победы «Нью-Йорка», его команда проиграла «Сан-Антонио Спёрс» в овертайме со счётом 126:130.

В нынешнем сезоне Джейлен Брансон в среднем набирает 27,9 очка за игру. «Нью-Йорк Никс» на данный момент занимает четвёртое место в Восточной конференции.