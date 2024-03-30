«Я к этому не стремлюсь, но это показатель прогресса». Вембаньяма — о своём новом рекорде

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал своё очередное достижение – в матче с «Нью-Йорк Никс» он набрал 40 очков и сделал 20 подборов, став вторым новичком НБА за последние 40 лет после легендарного Шакила О'Нила, кому это удалось.

«Я к этому не стремлюсь, у меня нет такой цели, но это показывает мой прогресс… Чем больше я достигаю, тем больше я хочу быть уникальным и непохожим на других, делать то, чего никогда раньше не делали», — приводит слова Вембаньямы аккаунт ClutchPoints в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо 40 очков и 20 подборов, Виктор Вембаньяма отметился семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне он в среднем набирает 21 очко, делает 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

Результативная игра Виктора Вембаньямы помогла «Сан-Антонио Спёрс» победить «Нью-Йорк Никс» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции.