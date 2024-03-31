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Тони Кукоч: Никола Йокич не достиг уровня Владе Диваца или Дино Раджи

Тони Кукоч: Никола Йокич не достиг уровня Владе Диваца или Дино Раджи
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Член Зала славы и трёхкратный чемпион НБА Тони Кукоч утверждает, что сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ещё не превзошёл по уровню игры двух великих балканцев — серба Владе Диваца и хорвата Дино Раджу.

«Несмотря на статистику, Йокич не находится на одном уровне с Владе Дивацем и Дино Раджей. 30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он со своим ростом контролировал мяч. Раджа мог подобрать мяч под своим кольцом, добраться до другой стороны площадки и забить.

Йокичу ещё есть куда расти. Но пусть он двигается не так быстро, однако у него есть невероятная способность вести игру в том ритме, который ему нужен. Он забивает, отдаёт, подбирает – всё в своем режиме. Когда он переводит игру в свой ритм, то может делать всё, что хочет», — приводит слова Кукоча издание Eurohoops.

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