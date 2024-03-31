Кендрик Перкинс: Стеф Карри — лучший игрок, но Дрэймонд Грин — душа этой команды

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс высказал своё мнение о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«Я всегда говорю, что Стеф Карри — лучший игрок в этой команде, но Дрэймонд Грин — её сердце и душа.

Сейчас наступает момент, когда Дрэймонд, возможно, немного переходит границу, и ему нужно это контролировать. Он уже не молодой парень, он ветеран, многократный участник Матча звёзд, чемпион НБА. Он лучше меня это знает.

Дрэймонд умный парень и пользуется уважением судей. Ему немного больше позволено, но это справедливо. Он заслужил это уважение, потому что у него хорошие отношения с судьями. Но он прошёл много битв, он четырёхкратный чемпион НБА. Мы не можем просить его измениться. Он такой, какой есть, и это неплохо», – приводит слова Перкинса издание Hoops Hype.