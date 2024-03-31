Рэй Аллен рассказал о деталях бросковой техники, которым он обучает своих детей

Двукратный чемпион НБА (2008, 2013) Рэй Аллен поделился тонкостями в обучении детей броску.

«Когда я учу ребёнка, я смотрю, на что он способен физически, с точки зрения своих возможностей.

Для меня было удивительным, что все мои дети, даже старший почти до 17 лет, толкали мяч из-под подбородка двумя руками. Потому что им нужно было использовать всё тело, чтобы обеспечить достаточное усилие. Они не осознавали, что такое бросок, и вынуждены были использовать это движение, чтобы придать мячу достаточный импульс.

Так что детям определённо нужно начинать с маленьких мячей, чтобы не развивать плохие привычки, которые останутся и к старшему возрасту.

Следующая ошибка, которую вы видите из-за этого, это когда подростки кидают мяч двумя руками и делают в конце толкающее движение обеими кистями. Я объясняю им, что нельзя провожать мяч вспомогательной рукой, только ведущей.

Так что первым делом я смотрю, как дети держат мяч. В большинстве случаев они кладут его на ладонь, от самого основания. Тогда я показываю им пример. Бросаю им футбольный мяч или теннисный. Никто не ловит мячи на основание ладони. Ты ловишь и бросаешь его пальцами. То же самое нужно делать с баскетбольным», — рассказал Аллен в подкасте Джей Джей Редика.