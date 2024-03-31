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МБА одержала шестую победу подряд в Единой лиге и закрепилась в зоне плей-ин

МБА одержала шестую победу подряд в Единой лиге и закрепилась в зоне плей-ин
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В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, в котором встречались МБА и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Группа Б
31 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
77 : 70
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Чадов, Ивлев, Хвостов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин

Таким образом, московский коллектив одержал шестую победу подряд. Серия состоит из матчей с «Минском» (73:60), «Уралмашем» (79:77), «Руной» (89:77), «Астаной» (76:54), «Автодором» (74:71) и теперь с «Пари».

МБА находится на четвёртом месте в группе «Б» с 51 очком. Эта позиция позволяет поучаствовать в матчах плей-ин, через которые есть возможность попасть в плей-офф. Ближайший преследователь москвичей в таблице «Руна» отстаёт от подопечных Виталия Карасёва на два очка и имеет матч в запасе.

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