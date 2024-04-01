Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и закончилась победой гостей со счётом 125:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Лука Дончич, который записал на свой счёт дабл-дабл: 47 очков, 12 подборов и семь передач. Отметим также выступление разыгрывающего Кайри Ирвинга. Он набрал 24 очка, сделал три подбора и семь передач.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал тяжёлый форвард Джабари Смит-младший, который набрал 28 очков, сделал семь подборов и две передачи. В следующей игре «Даллас» встретится с «Голден Стэйт», а «Хьюстон» проведёт матч с «Миннесотой».