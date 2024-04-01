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Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и закончилась победой гостей со счётом 125:107.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Смит II - 28, Холидей - 16, Уитмор - 13, Грин - 12, Ландейл - 11, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Баллок - 3, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Грин - 2, Брукс, Марьянович
Даллас Маверикс: Дончич - 47, Ирвинг - 24, Экзам - 13, Вашингтон - 12, Хардуэй-младший - 9, Харди - 8, Гэффорд - 6, Лайвли - 2, Клебер - 2, Джонс - 2, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Моррис

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Лука Дончич, который записал на свой счёт дабл-дабл: 47 очков, 12 подборов и семь передач. Отметим также выступление разыгрывающего Кайри Ирвинга. Он набрал 24 очка, сделал три подбора и семь передач.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал тяжёлый форвард Джабари Смит-младший, который набрал 28 очков, сделал семь подборов и две передачи. В следующей игре «Даллас» встретится с «Голден Стэйт», а «Хьюстон» проведёт матч с «Миннесотой».

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