«Маверикс» рвутся в плей-офф НБА! Для Луки Дончича наконец нашли достойного центрового

Прошлый сезон НБА завершился для парней из «Даллас Маверикс» довольно грустно. Чтобы не отдавать защищённый в топ-10 пик первого раунда «Нью-Йорку», в команде решили намеренно уступить в двух последних матчах регулярного чемпионата, предоставив отдых ключевым игрокам. Так, «Мавс» остались вне плей-ин, а ещё были оштрафованы лигой на $ 750 тысяч за танкинг. Именно тогда пошли первые серьёзные разговоры, что Лука Дончич может покинуть франшизу, если та не добьётся успеха в плей-офф. Но отъезд словенца, судя по всему, откладывается — ведь в этом году ситуация складывается заметно лучше, чем в прошлом.

За это стоит поблагодарить генерального менеджера Нико Харрисона и всех причастных к февральской трансферной кампании «Далласа». В дедлайн состав команды пополнили тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон из «Шарлотт» и центровой Дэниел Гэффорд из «Вашингтона». И поначалу болельщики отнеслись к этим обменам скептически: мол, как парни из 13-й и 14-й команд Востока смогут решить проблемы «Маверикс»? Но время показало, что в них сомневались напрасно. За полтора месяца «Мавс» поднялись с восьмого места на шестое — прямо в зону плей-офф.

Забавно, что в последние два года февральские сделки с «Уизардс» будто бы являются своеобразным талисманом удачи. В 2022 году «Даллас» отправил туда Кристапса Порзингиса, после чего вышел в финал Западной конференции. Спустя год «Лейкерс» забрали из «Вашингтона» Руи Хатимуру и также вышли в финал Запада. И если бы «волшебники» могли обмениваться сами с собой, то, наверное, уже стали бы чемпионами. Ну а для «Маверикс» всё пока выглядит так, будто магия обменов продолжает работать.

Гэффорд уже успел вписать своё имя в историю франшизы. С 5 по 13 марта он не допустил ни одного промаха с игры, реализовав 33 броска подряд и зайдя на рекорд Уилта Чемберлена (35). В первом из двух недавних матчей с «Ютой» (113:97) центровой сделал 10 данков, чем помог команде установить клубный рекорд по их количеству в одной игре (18). Во второй встрече с «Джаз» (115:105) он выдал статистическую линейку, которая в «Далласе» не покорялась никому после праймового Дирка Новицки (2009): более 10 очков, 10 подборов, пяти передач, пяти блоков и двух перехватов.

Дэниел Гэффорд, сезон-2023/2024 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В 10 встречах, которые предшествовали игре с «Сакраменто» (132:96), Дэниел набирал по 15,2 очка при феноменальной точности — 86,8% с игры. Он стал первым в истории, кому удалось набирать как минимум 15 очков при реализации в 85% на отрезке в 10 матчей. Всего с момента приезда в «Даллас» Гэффорд реализует — внимание! — 77,3% бросков. Суммарно по сезону он имеет 71,6% и является лидером лиги по этому показателю.

Но заслуги Дэниела не ограничиваются индивидуальной статистикой. Ведь в 11 матчах, когда центровой вышел в старте вместе с Дончичем, команда не потерпела ни одного поражения. Он стал отличным партнёром Луки по пик-н-роллам и аллей-упам — скоро «Даллас» можно будет переименовывать в «Лоб Сити». Не прошло и шести лет, как «Маверикс» наконец-то нашли качественного «большого» для своей звезды. После того, что в прошлом году показывали Кристиан Вуд с Дуайтом Пауэллом, наблюдать за Гэффом и молодым Дереком Лайвли — сплошное удовольствие.

Дерек Лайвли и Лука Дончич, сезон-2023/2024 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Дэниел знает, что делать с качественными передачами от Луки, да и вообще ловит всё, что летит в его сторону. При этом он сам может отдать хороший пас — это, как принято говорить, «неэгоистичный» игрок. Атлетичный и высокий Гэффорд обладает внушительным размахом рук и хорошим вертикальным прыжком. Он доминирует в «краске» на обоих концах площадки: делает какие-то нереальные данки, собирает отскоки, ставит блоки, да и в целом является качественным рим-протектором, несмотря на склонность к фолам. В целом защитное влияние центрового на игру «Далласа» ощущается довольно существенно. Как только он и Пи Джей Вашингтон почувствовали себя комфортно на новом месте, «Маверикс» поднялись с 22-го места в защитном рейтинге (117,6 очка на 100 владений) на 10-е (111,9).

«Мы внесли некоторые изменения, и я думаю, что стали лучше. Особенно в обороне. В последних двух играх наша защита была очень хороша», — сказал Дончич после матча с «Ютой» (115:105), в котором соперник реализовал только 37% бросков с игры во второй половине.

За что стоит похлопать всё тому же Нико Харрисону, так это за то, что «Даллас» отдал за Гэффорда. Центрового подписали за мешок картошки — за Ришона Холмса на ужасном контракте суммарно на $ 46,5 млн и свап пиками в первом раунде драфта-2028 с «Оклахомой». Многие спортивные издания критиковали руководство за такое решение и ставили этому обмену низкие оценки. Якобы у «Оклахомы» и так самая молодая команда в лиге, а вот Дончич и Кайри Ирвинг могут стать неограниченно свободными агентами к 2028-му. Но пики всегда можно заполучить в будущем, а вот реабилитироваться в плей-офф «Маверикс» нужно здесь и сейчас. И Гэффорд должен им в этом помочь.

Сейчас главной его проблемой, пожалуй, является количество получаемых минут. Джейсон Кидд — тот ещё специалист, который не просто так получил от поклонников «Мавс» прозвище «Киддиот». В матче с «Оклахомой» Гэффорд покинул площадку за четыре минуты до сирены, после того как набрал 19 очков и сделал 15 подборов за 26 минут. Его заменил Макси Клебер, набравший три очка и совершивший два подбора за 21 минуту. Всё потому, что Кидд никак не может избавиться от нездорового пристрастия к маленьким пятёркам. Но чтобы против «Оклахомы», для которой подборы являются чуть ли единственным слабым местом… Это интересная тактика.

Дэниел Гэффорд (слева) и Чет Холмгрен (справа), сезон-2023/2024 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Однако после февральского дедлайна в «Маверикс» наконец-то появилась стабильность. У них улучшилась глубина состава, а также сформировалась надёжная стартовая пятёрка (Лука Дончич — Кайри Ирвинг — Пи Джей Вашингтон — Дэниел Гэффорд — Деррик Джонс-младший), которая работает и, что самое главное, выигрывает матчи. В игре с «Сакраменто» команда одержала свою пятую подряд победу. А когда Джош Грин восстановится после травмы голеностопа, дела будут обстоять ещё лучше.

В целом «Маверикс» не просто поднялись в зону плей-офф — теперь они выглядят как неприятный соперник для других команд Запада. В прошлом году у Луки появилась вторая звезда, в этом — надёжный центровой и реальные шансы на успех в постсезоне. Их и «Клипперс», идущих на четвёртой строчке, разделяет всего две победы. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата «Далласу» остаётся провести ещё 10 матчей, отыграть одну-другую позицию в таблице будет вполне возможно.