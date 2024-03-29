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Даллас Маверикс: обмены во время дедлайна НБА, кто приносит больше всего пользу, Дэниел Гэффорд, оценка переходов

«Маверикс» рвутся в плей-офф НБА! Для Луки Дончича наконец нашли достойного центрового
Арина Ершова
«Даллас Маверикс»: обмены во время дедлайна НБА
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«Даллас» идёт 11-0, когда Дэниел Гэффорд появляется в стартовой пятёрке со словенцем.

Прошлый сезон НБА завершился для парней из «Даллас Маверикс» довольно грустно. Чтобы не отдавать защищённый в топ-10 пик первого раунда «Нью-Йорку», в команде решили намеренно уступить в двух последних матчах регулярного чемпионата, предоставив отдых ключевым игрокам. Так, «Мавс» остались вне плей-ин, а ещё были оштрафованы лигой на $ 750 тысяч за танкинг. Именно тогда пошли первые серьёзные разговоры, что Лука Дончич может покинуть франшизу, если та не добьётся успеха в плей-офф. Но отъезд словенца, судя по всему, откладывается — ведь в этом году ситуация складывается заметно лучше, чем в прошлом.

Лука Дончич — MVP?
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP

За это стоит поблагодарить генерального менеджера Нико Харрисона и всех причастных к февральской трансферной кампании «Далласа». В дедлайн состав команды пополнили тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон из «Шарлотт» и центровой Дэниел Гэффорд из «Вашингтона». И поначалу болельщики отнеслись к этим обменам скептически: мол, как парни из 13-й и 14-й команд Востока смогут решить проблемы «Маверикс»? Но время показало, что в них сомневались напрасно. За полтора месяца «Мавс» поднялись с восьмого места на шестое — прямо в зону плей-офф.

Забавно, что в последние два года февральские сделки с «Уизардс» будто бы являются своеобразным талисманом удачи. В 2022 году «Даллас» отправил туда Кристапса Порзингиса, после чего вышел в финал Западной конференции. Спустя год «Лейкерс» забрали из «Вашингтона» Руи Хатимуру и также вышли в финал Запада. И если бы «волшебники» могли обмениваться сами с собой, то, наверное, уже стали бы чемпионами. Ну а для «Маверикс» всё пока выглядит так, будто магия обменов продолжает работать.

Гэффорд уже успел вписать своё имя в историю франшизы. С 5 по 13 марта он не допустил ни одного промаха с игры, реализовав 33 броска подряд и зайдя на рекорд Уилта Чемберлена (35). В первом из двух недавних матчей с «Ютой» (113:97) центровой сделал 10 данков, чем помог команде установить клубный рекорд по их количеству в одной игре (18). Во второй встрече с «Джаз» (115:105) он выдал статистическую линейку, которая в «Далласе» не покорялась никому после праймового Дирка Новицки (2009): более 10 очков, 10 подборов, пяти передач, пяти блоков и двух перехватов.

Дэниел Гэффорд, сезон-2023/2024

Дэниел Гэффорд, сезон-2023/2024

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В 10 встречах, которые предшествовали игре с «Сакраменто» (132:96), Дэниел набирал по 15,2 очка при феноменальной точности — 86,8% с игры. Он стал первым в истории, кому удалось набирать как минимум 15 очков при реализации в 85% на отрезке в 10 матчей. Всего с момента приезда в «Даллас» Гэффорд реализует — внимание! — 77,3% бросков. Суммарно по сезону он имеет 71,6% и является лидером лиги по этому показателю.

Но заслуги Дэниела не ограничиваются индивидуальной статистикой. Ведь в 11 матчах, когда центровой вышел в старте вместе с Дончичем, команда не потерпела ни одного поражения. Он стал отличным партнёром Луки по пик-н-роллам и аллей-упам — скоро «Даллас» можно будет переименовывать в «Лоб Сити». Не прошло и шести лет, как «Маверикс» наконец-то нашли качественного «большого» для своей звезды. После того, что в прошлом году показывали Кристиан Вуд с Дуайтом Пауэллом, наблюдать за Гэффом и молодым Дереком Лайвли — сплошное удовольствие.

Дерек Лайвли и Лука Дончич, сезон-2023/2024

Дерек Лайвли и Лука Дончич, сезон-2023/2024

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Дэниел знает, что делать с качественными передачами от Луки, да и вообще ловит всё, что летит в его сторону. При этом он сам может отдать хороший пас — это, как принято говорить, «неэгоистичный» игрок. Атлетичный и высокий Гэффорд обладает внушительным размахом рук и хорошим вертикальным прыжком. Он доминирует в «краске» на обоих концах площадки: делает какие-то нереальные данки, собирает отскоки, ставит блоки, да и в целом является качественным рим-протектором, несмотря на склонность к фолам. В целом защитное влияние центрового на игру «Далласа» ощущается довольно существенно. Как только он и Пи Джей Вашингтон почувствовали себя комфортно на новом месте, «Маверикс» поднялись с 22-го места в защитном рейтинге (117,6 очка на 100 владений) на 10-е (111,9).

«Мы внесли некоторые изменения, и я думаю, что стали лучше. Особенно в обороне. В последних двух играх наша защита была очень хороша», — сказал Дончич после матча с «Ютой» (115:105), в котором соперник реализовал только 37% бросков с игры во второй половине.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
105 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Маркканен - 34, Коллинс - 21, Секстон - 20, Кесслер - 9, Хендрикс - 8, Джордж - 6, Кларксон - 4, Сенсабо - 3, Хортон-Такер, Данн, Льюис, Саманич, Поттер, Джузэнг, Юртсевен
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 27, Вашингтон - 16, Хардуэй-младший - 13, Гэффорд - 13, Лайвли - 6, Джонс - 6, Экзам - 3, Клебер - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

За что стоит похлопать всё тому же Нико Харрисону, так это за то, что «Даллас» отдал за Гэффорда. Центрового подписали за мешок картошки — за Ришона Холмса на ужасном контракте суммарно на $ 46,5 млн и свап пиками в первом раунде драфта-2028 с «Оклахомой». Многие спортивные издания критиковали руководство за такое решение и ставили этому обмену низкие оценки. Якобы у «Оклахомы» и так самая молодая команда в лиге, а вот Дончич и Кайри Ирвинг могут стать неограниченно свободными агентами к 2028-му. Но пики всегда можно заполучить в будущем, а вот реабилитироваться в плей-офф «Маверикс» нужно здесь и сейчас. И Гэффорд должен им в этом помочь.

Сейчас главной его проблемой, пожалуй, является количество получаемых минут. Джейсон Кидд — тот ещё специалист, который не просто так получил от поклонников «Мавс» прозвище «Киддиот». В матче с «Оклахомой» Гэффорд покинул площадку за четыре минуты до сирены, после того как набрал 19 очков и сделал 15 подборов за 26 минут. Его заменил Макси Клебер, набравший три очка и совершивший два подбора за 21 минуту. Всё потому, что Кидд никак не может избавиться от нездорового пристрастия к маленьким пятёркам. Но чтобы против «Оклахомы», для которой подборы являются чуть ли единственным слабым местом… Это интересная тактика.

Дэниел Гэффорд (слева) и Чет Холмгрен (справа), сезон-2023/2024

Дэниел Гэффорд (слева) и Чет Холмгрен (справа), сезон-2023/2024

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Однако после февральского дедлайна в «Маверикс» наконец-то появилась стабильность. У них улучшилась глубина состава, а также сформировалась надёжная стартовая пятёрка (Лука ДончичКайри ИрвингПи Джей ВашингтонДэниел Гэффорд — Деррик Джонс-младший), которая работает и, что самое главное, выигрывает матчи. В игре с «Сакраменто» команда одержала свою пятую подряд победу. А когда Джош Грин восстановится после травмы голеностопа, дела будут обстоять ещё лучше.

В целом «Маверикс» не просто поднялись в зону плей-офф — теперь они выглядят как неприятный соперник для других команд Запада. В прошлом году у Луки появилась вторая звезда, в этом — надёжный центровой и реальные шансы на успех в постсезоне. Их и «Клипперс», идущих на четвёртой строчке, разделяет всего две победы. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата «Далласу» остаётся провести ещё 10 матчей, отыграть одну-другую позицию в таблице будет вполне возможно.

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