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«Времени осталось мало». Леброн сделал заявление на тему завершения карьеры

«Времени осталось мало». Леброн сделал заявление на тему завершения карьеры
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением относительно момента, когда он завершит карьеру. По словам лёгкого форварда, времени осталось не так много.

«Осталось не так много, я не собираюсь играть ещё 21 год. Это точно. Я не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось мало времени», — приводит слова Джеймса ESPN US.

В настоящий момент Леброну 39 лет. Нынешний сезон в НБА для него 21-й в карьере.

Леброн Джеймс продемонстрировал вокальные навыки:

Ранее сообщалось, что Джеймс превзошёл Майкла Джордана и установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «озёрников» провёл в общей сложности 672 игры в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф, в которых набирал 30+ очков.

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