Единая лига представила символическую пятёрку игровой недели с 25 по 31 марта

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила имена пяти игроков, которые попали в символическую пятёрку по итогам игровой недели в период с 25 по 31 марта. В неё вошли следующие баскетболисты: Девон Акун-Пёрселл, представляющий краснодарский «Локомотив-Кубань», Трент Фрэйзер из петербургского «Зенита», Си Джей Брайс из пермской «Пармы», Джавонте Даглас («Уралмаш», Екатеринбург»), а также Андрей Лопатин из московской МБА.

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Напомним, сегодня, 1 апреля, в Единой лиге состоится два матча. В 19:30 мск сыграют ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а в 20:00 встречу начнут «Руна» и «Самара».

Лидером в турнирной таблице Единой лиги в группе А сейчас является казанский УНИКС. В группе Б первое место занимает «Уралмаш».