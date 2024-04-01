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Леброн высказался об игроке «Бруклина», набравшем 30 очков в матче с «Лейкерс»

Леброн высказался об игроке «Бруклина», набравшем 30 очков в матче с «Лейкерс»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу игры защитника «Бруклин Нетс» Кэмерона Томаса в матчах между их командами. В недавней встрече (116:104 в пользу «Лейкерс») Томас набрал 30 очков, став лучшим в составе своего клуба. К 30 очкам он добавил два подбора и шесть результативных передач. В январском матче (130:112 в пользу «Нетс») на его счету было 33 очка, три подбора и четыре результативные передачи.

«Он со всеми так играет», — сказал Джеймс во время общения со СМИ после матча.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения:

Ранее Леброн поделился мыслями относительно момента, когда он завершит карьеру. По словам звёздного 39-летнего лёгкого форварда, времени осталось не так много.

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