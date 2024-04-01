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Дончич исполнил трик-шот с отскоком от табло и реализовал бросок от дуги одной рукой

Дончич исполнил трик-шот с отскоком от табло и реализовал бросок от дуги одной рукой
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (125:107) реализовал сложный бросок. Словенец сильно подбросил мяч, после чего он с отскоком от табло попал точно в цель.

Кроме того, во время самой игры Лука также реализовал сложный бросок: находясь у трёхочковой линии под опекой форварда Джабари Смита Дончич бросил снизу одной рукой.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в матче с «Хьюстоном» Дончич набрал 47 очков, а также совершил 12 подборов и отдал семь результативных передач.

Ранее о Луке высказался его товарищ по команде Кайри Ирвинг.

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