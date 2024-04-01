Виктор Вембаньяма отреагировал на решение НБА оштрафовать его на $ 25 тыс.

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал штраф, который был наложен на него Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за бросок мяча на трибуны по окончании матча с «Нью-Йорк Никс» (130:126 ОТ). Напомним, Вембаньяму оштрафовали на $ 25 тыс.

«Я знаю, что игроков и раньше штрафовали за то, что они бросали мяч на трибуны. Однако они делали это с плохим намерением. Я сделал это лишь для того, чтобы сделать кому-то приятное», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциацией Виктор в среднем за матч набирает 21,2 очка, совершает 10,5 подбора и отдаёт 3,6 передачи. К настоящему моменту француз принял участие в 66 играх.