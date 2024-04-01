ЦСКА поздравил чемпиона Евролиги в составе команды Серхио Родригеса с рождением дочки

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила экс-игрока команды Серхио Родригеса с рождением дочери. В настоящий момент Родригес выступает за мадридский «Реал».

«Поздравляем защитника мадридского «Реала», чемпиона Евролиги — 2019 в составе нашей команды Серхио Родригеса и его супругу Ану с рождением дочери. Новорождённая Роберта — четвёртый ребенок в семье Родригесов, которые также воспитывают дочерей Кармелу, Грету и сына Серхио. Желаем всей большой семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: Из личного архива Серхио Родригеса

В нынешнем сезоне Евролиги Серхио в среднем за матч набирает четыре очка, совершает 1,4 подбора и отдаёт 4,2 передачи. К настоящему моменту испанец принял участие в 26 играх.

Евролига. «Реал Мадрид» — «Црвена Звезда»:

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