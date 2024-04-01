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Кейси Шеперд высказался о молодых игроках «Пари НН»

Кейси Шеперд высказался о молодых игроках «Пари НН»
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Американский защитник «Пари НН» Кейси Шеперд поделился мнением о молодых баскетболистах команды.

«Они отличные. Каждый из них действительно хорош. Я думаю, что Зоткин — игрок с такой позитивной энергией. Когда он играет — он как огненный шар. Он развивает скорость 100 километров в час, очень, очень энергичный, напористый. Он из тех игроков, которые готовы пройти сквозь стену ради команды.

Чадов очень талантлив. Сейчас он учится и становится более опытным. У него действительно хорошее будущее. И Миша Беленицкий тоже невероятный. Он может играть практически на любой позиции — отличный защитник, отлично отрабатывает под щитом, отличный настрой, хороший парень, усердно трудится каждый день. Я думаю, они все действительно хорошие игроки», — сказал Шеперд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Кейис Шеперда на «Чемпионате» 2 апреля.
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