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Секулич эмоционально объяснял на пальцах, Ндур сидел у паркета. Фото победы ЦСКА

Секулич эмоционально объяснял на пальцах, Ндур сидел у паркета. Фото победы ЦСКА
Секулич эмоционально объяснял на пальцах
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Сегодня, 1 апреля, в Москве состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В ходе матча он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также две результативные передачи и три перехвата. На площадке он провёл 33 минуты и 9 секунд. В «Локомотив-Кубань» наиболее результативным игроком стал американский лёгкий форвард Девон Акулл-Пёрселл. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также четыре результативные передачи и два перехвата.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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