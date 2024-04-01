Агент Паскуаля прокомментировал слухи о его возможном переходе в Евролигу

Агент главного тренера «Зенит» испанца Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский высказался о слухах насчёт потенциального прекращения работы своего подопечного с петербургским клубом и переходом в турецкий клуб «Анадолу Эфес».

«У Паскуаля действующий контракт с «Зенитом» до конца этого сезона, поэтому мы пока что ни с кем ни о чём не договаривались. По опыту прошлого лета вы помните, что он «переходил» уже в пять команд Евролиги, но в итоге остался в Санкт-Петербурге. Поэтому пока что говорить о каком-то новом контракте слишком рано», — приводит слова Михалевского телеграм-канал «Перехват».

Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне 2022/2023 был признан лучшим тренером сезона Евролиги.