Турнирные расклады в НБА на 2 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации завершится регулярный чемпионат, а уже 20-го начнётся стадия плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. По правилам лиги, первые шесть команд из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Клубы, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с 7-го по 10-е, выступят в турнире плей-ин.

Фото: nba.com

Формат проведения турнира плей-ин следующий: победитель первой пары встретится с проигравшей командой из второй пары. В результате определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин пройдёт с 16 по 19 апреля.

На данный момент в плей-ин от Запада проходят «Финикс Санз» (седьмое место) и «Сакраменто Кингз» (восьмое). Другую пару образуют «Лос-Анджелес Лейкерс» (девятое место) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

В Восточной конференции за первую путёвку в плей-офф поспорили бы «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». На девятом и 10-м местах идут «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» соответственно.