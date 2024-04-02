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Чемпион НБА назвал имя судьи, который оскорбил его маму во время матча

Чемпион НБА назвал имя судьи, который оскорбил его маму во время матча
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Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс», участник Матча всех звёзд лиги Джефф Тиг вспомнил историю с судьёй Тони Бразерсом. По словам Тига, тот однажды оскорбил его маму и тётю.

«Мы играли с «Пэйсерс». Я тогда выступал за «Хоукс». Мои мама и тётя присутствовали на трибунах. Знаете, каждый раз, когда я появлялся на площадке, они аплодировали и всё такое. Я был молод. Наверное, это был мой первый или второй год. Помню, он отвёл меня в сторону и спросил: «Кто эти *** такие?» Я потерял самообладание. Буквально сошёл с ума», — приводит слова Тига larry Brown Sports со ссылкой на Club 520 Podcast.

Напомним, не так давно разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол был удалён с площадки за то, что назвал Бразерса тиктокером.

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