Защитник «Пари НН» Шеперд оценил шансы команды попасть в плей-офф Единой лиги

Защитник «Пари НН» Кейси Шеперд выразил надежду, что команда сможет пробиться в плей-офф через плей-ин.

«Наша главная цель — пройти в плей-ин и попытаться выйти в плей-офф. Мы хотели выиграть Кубок России, и мы старались изо всех сил, мы были близки к успеху, но, к сожалению, не получилось. У нас есть хорошие шансы на успех. Мы должны проходить этап за этапом. Мы не можем заглядывать слишком далеко в будущее. Но я считаю, что команда сейчас выполняет действительно хорошую работу, особенно учитывая отсутствие некоторых важных игроков. Поэтому, если мы продолжим играть так же хорошо, и кто-то из травмированных сможет восстановиться, то, я думаю, у нас есть хорошие шансы на выход в следующий этап», — сказал Шеперд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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