Льюль стал вторым в Евролиге по количеству матчей, выше только экс-игрок ЦСКА

Именитый защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль провёл 400 матчей в Евролиге, став лишь вторым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки.

Выше Льюля только бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс, который в настоящий момент выступает за «Милан». В его активе к настоящему моменту 423 матча. Топ-3 замыкает ещё один экс-армеец — Серхио Родригес, который сейчас является товарищем Льюля по команде (399 игр).

Фото: euroleaguebasketball.net

В нынешнем сезоне Евролиги Серхио в среднем за матч набирает 8,2 очка, совершает 1,2 подбора и отдаёт 1,9 передачи. К настоящему моменту Льюль принял участие в 26 играх. Ранее красно-синие поздравили Родригеса с рождением дочки.

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