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Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила 1 апреля в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

Единая лига ВТБ . Группа А
01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 22, Хэнлан - 16, Ухов - 10, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Джекири - 6, Антонов - 3, Курбанов - 3, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Мартюк - 12, Ндур - 10, Бэрфорд - 8, Уайт - 7, Миллер - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 4, Щербенев - 3, Темиров, Узинский, Ведищев

«Матч проходил очень неровно. Первая четверть матча была напряжённой: броски не летели ни у той, ни у другой команды. Тренеры всё время искали оптимальное сочетание игроков и, на мой взгляд, не преуспели в этом. Во второй — армейцы уступили девять очков и на большой перерыва уходили, повесив головы.

Но третья четверть прошла под диктовку армейцев. По-моему, это первый матч ЦСКА на втором этапе чемпионата, когда игроки, часть игроков второй пятёрки, проявили себя с очень положительной стороны. Ну и, конечно, как же здорово провёл этот матч Мело Тримбл. Просто невероятно. Набрал 22 очка, три перехвата и голевых передач отдал семь штук. В общем, выше всяких похвал.

Хотел бы отметить и двух игроков «Локо». Оба центровых — и Мартюк, и Елотонцев — сыграли очень полезно. Оба молодцы. И растут, и прибавляют в мастерстве. Чего не скажешь о разыгрывающих «Локомотива». Сколько передач отдали, столько потерь и совершили. Это и есть одна из причин поражения «Локомотива». Игроки периметра сегодня не добрали своих очков и не отдали своих передач», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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