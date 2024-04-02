Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила 1 апреля в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

«Матч проходил очень неровно. Первая четверть матча была напряжённой: броски не летели ни у той, ни у другой команды. Тренеры всё время искали оптимальное сочетание игроков и, на мой взгляд, не преуспели в этом. Во второй — армейцы уступили девять очков и на большой перерыва уходили, повесив головы.

Но третья четверть прошла под диктовку армейцев. По-моему, это первый матч ЦСКА на втором этапе чемпионата, когда игроки, часть игроков второй пятёрки, проявили себя с очень положительной стороны. Ну и, конечно, как же здорово провёл этот матч Мело Тримбл. Просто невероятно. Набрал 22 очка, три перехвата и голевых передач отдал семь штук. В общем, выше всяких похвал.

Хотел бы отметить и двух игроков «Локо». Оба центровых — и Мартюк, и Елотонцев — сыграли очень полезно. Оба молодцы. И растут, и прибавляют в мастерстве. Чего не скажешь о разыгрывающих «Локомотива». Сколько передач отдали, столько потерь и совершили. Это и есть одна из причин поражения «Локомотива». Игроки периметра сегодня не добрали своих очков и не отдали своих передач», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.