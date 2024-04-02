Октавиус Эллис признан MVP Единой лиги в марте

Октавиус Эллис признан самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ. По итогам прошедшего месяца центровой «Уралмаша» набирал в среднем 18,5 очка при 68% с игры, делал четыре результативные передачи и совершал 6,7 подбора при эффективности 28 баллов.

Игрок вышел на первое место по эффективности в сезоне (25,5 балла), а также повторил личный рекорд результативности в чемпионате (31 очко в матче с «Самарой»).

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В настоящий момент «Уралмаш» занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б. На счету команды из Екатеринбурга 22 победы и 14 поражений. В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с клубом «Нижний Новгород». Встреча пройдёт 3 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.