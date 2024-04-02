Марк Кьюбан: Новицки будет первым, кто скажет, что Дончич лучше

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о сравнении между легендарным игроком команды Дирком Новицки и её нынешним лидером Лукой Дончичем. Как считает Кьюбан, Дончич превосходит Новицки.

«Никакого неуважения к Дирку. Он и сам знает, что я люблю его до смерти. У нас с ним давние отношения, но Дирк будет первым, кто скажет, что Лука лучше», — сказал Кьюбан в подкасте Дрэймонда Грина.

Напомним, на протяжении всей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации Новицки выступал за «Маверикс». В 2011 году он стал чемпионом лиги. В этом же году Дирк был признан самым ценным игроком финала НБА. В 2007 году получил приз MVP НБА.

Ранее комплиментарно о Дончиче высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.