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«Значит нам не всё равно». Богданович – о перепалке с тренером Снайдером

«Значит нам не всё равно». Богданович – о перепалке с тренером Снайдером
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Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович прокомментировал перепалку с главным тренером команды Куином Снайдером по ходу матча с «Чикаго Буллз».

«Мы часто так делаем, так что всё нормально. Это означает, что нам обоим не всё равно, и всем не всё равно. Куин, конечно, свой парень. Он поддавливал меня на протяжении всего года. У нас были такие маленькие ссоры. Это нормально.

Я рад, что мы победили и что я провёл хороший матч. Мы стремимся играть хорошо, каждый матч важен для нас и дает новую возможность проявить себя. На данный момент нам сложно пробиться в плей-офф, но мы могли бы выйти на девятое место», — Приводит слова Богдановича после матча Eurohoops.

«Атланта Хоукс» выиграли выездной матч против «Чикаго Буллз» со счетом 113:101.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
101 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Дерозан - 31, Уайт - 22, Досунму - 15, Драммонд - 13, Карузо - 8, Вучевич - 5, Тэйлор - 4, Картер - 3, Крэйг, Битим, Саного, Терри, Фанк, Дрелл
Атланта Хоукс: Богданович - 20, Крейчи - 18, Мюррей - 17, Капела - 15, Джонсон - 11, Фернанду - 10, Мэтьюз - 9, Хантер - 8, Бафкин - 3, Мэттьюз - 2, Форрест, Ланди
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