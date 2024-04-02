«Значит нам не всё равно». Богданович – о перепалке с тренером Снайдером

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович прокомментировал перепалку с главным тренером команды Куином Снайдером по ходу матча с «Чикаго Буллз».

«Мы часто так делаем, так что всё нормально. Это означает, что нам обоим не всё равно, и всем не всё равно. Куин, конечно, свой парень. Он поддавливал меня на протяжении всего года. У нас были такие маленькие ссоры. Это нормально.

Я рад, что мы победили и что я провёл хороший матч. Мы стремимся играть хорошо, каждый матч важен для нас и дает новую возможность проявить себя. На данный момент нам сложно пробиться в плей-офф, но мы могли бы выйти на девятое место», — Приводит слова Богдановича после матча Eurohoops.

«Атланта Хоукс» выиграли выездной матч против «Чикаго Буллз» со счетом 113:101.