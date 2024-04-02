Аренас назвал баскетболиста НБА, который должен стать «Лучшим оборонительным игроком»

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас считает, что популярный новичок «Сан-Антони Спёрс» Виктор Вембаньяма должен стать не только «Новичком года», но и «Лучшим оборонительным игроком года».

«Виктор должен получить и звание «Новичок года», и титул «Лучший оборонительный игрок года». Поскольку «Спёрс» лучшие в обороне, когда он на площадке, и худшие, когда он за её пределами. Это говорит о том, насколько он великолепен в обороне. Виктор сам руководит обороной.

Окей. Послушайте, если Руди (Гобера) нет на площадке, «Тимбервулвз» не проигрывают до конца, потому что у них есть другие игроки обороны. Так что вы не можете дать эту награду парню, который не обладает такой отдачей, как Виктор. Руди на площадке или за её пределами не влияет на игру в обороне. Но отсутствие Виктора прямо влияет на исход матча», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.