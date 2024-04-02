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Стало известно, почему Алексу Родригесу не продали «Миннесоту Тимбервулвз»

Стало известно, почему Алексу Родригесу не продали «Миннесоту Тимбервулвз»
Энтони Эдвардс
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Стала известна причина, по которой бывшему игроку «Нью-Йорк Янкиз» Алексу Родригесу не продали баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз».

Как сообщает New York Post, источник, близкий к «Тимбервулвз», рассказал, что у Родригеса, возможно, нет денег, чтобы построить команду чемпионского уровня. Источник, знакомый с нынешними владельцами команды, сообщил изданию, что Глен Тейлор, отказывая Родригесу и его бизнес-партнеру Марку Лору, считал, что спасает команду.

Родригес и Лор владели 40% франшизы и договорились в 2021 году увеличить свою долю до 80% в три этапа, купив контрольный пакет за $ 1,5 млрд. Но незадолго до крайнего срока третьего взноса (27 марта), Родригес и Лор потеряли финансовую поддержку Carlyle Group, которая должна была вложить $ 300 млн.

По данным The Post, НБА отклонила предложение группы акционеров в последние дни перед дедлайном.

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