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Кевин Лав собрал собственную лучшую стартовую пятёрку

Кевин Лав собрал собственную лучшую стартовую пятёрку
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Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», американский ветеран Кевин Лав назвал лучшую стартовую пятёрку среди тех игроков, с которыми ему удалось встретиться на площадке.

Помимо себя, Кевин включил в пятёрку Кайри Ирвинга («Даллас Маверикс»), Джимми Батлера («Майами Хит»), Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Бэма Адебайо («Майами Хит»).

Также его спросили, каким будет результат команды в гипотетическом сезоне, на что Лав ответил: 65-17.

«Мы должны учитывать многие факторы, к примеру пропущенные матчи. Есть большое количество вещей, которые должны учитываться при этом», — приводит слова Кевина портал Fansided.

Напомним, Лав является чемпионом НБА 2016 года, а также четырёхкратным участником Матча всех звёзд.

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