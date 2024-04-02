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Стивен Эй Смит назвал игроков, которые могут стать MVP сезона. Дончич не попал в топ

Стивен Эй Смит назвал игроков, которые могут стать MVP сезона. Дончич не попал в топ
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Североамериканский журналист и известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит назвал четвёрку игроков, которые могут претендовать на статус MVP сезона-2023/2024 регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если говорить о том, кто станет MVP текущего сезона, то, скорее всего, это будет Йокич. Но мой голос остался бы за Шеем Гилджес-Александером. Это моё право. И если говорить о том, как я судил бы, тогда Йокич, вероятно, был бы вторым. Должен признаться, что за третье место сражались бы Энтони Эдвардс и Джейлен Брансон. Почему я не включил Дончича? Он пятый номер посева. Прямо сейчас он борется за пятый номер посева!» — приводит слова Стивена портал Sports Illustrated.

Напомним, на текущий момент Лука Дончич входит в топ-2 официального рейтинга MVP от НБА, уступая только Николе Йокичу.

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