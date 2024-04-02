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Инсайдер: на следующем МВЗ НБА может устроить битву Клэя Томпсона против Кейтлин Кларк

Инсайдер: на следующем МВЗ НБА может устроить битву Клэя Томпсона против Кейтлин Кларк
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Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения нового соревнования между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает известный инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Уикенд всех звёзд 2025 года пройдёт в области залива Сан-Франциско в «Чейз-центре». На данный момент похоже, что в следующем году вновь состоится дуэль Стефена Карри против Сабрины Ионеску.

Как мне сообщили, к соревнованию могут присоединиться Кейтлин Кларк и Клэй Томпсон, оно пройдёт в формате «два на два». Также рассматривается кандидатура Дэмьена Лилларда. Обсуждение продолжается», – приводит слова Чарании аккаунт NBA Central на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В дуэли трёхочковых бросков между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску на Матче всех звёзд 2024 года победу одержал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз».

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