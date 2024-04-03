Никола Милутинов вернулся к тренировкам «Олимпиакоса»

Никола Милутинов присоединился к тренировочному процессу «Олимпиакоса» после 2,5-месячного отсутствия. Ожидается, что сербский центровой поедет со своей командой на матч 33 тура Евролиги в Белград, где они сыграют против «Црвены Звезды».

Как сообщает издание Basket News, Милутинов уже провёл первые тренировки вместе со своими товарищами по команде и настроен принять участие в оставшихся матчах «Олимпиакоса» в Евролиге и греческой лиги этого сезона.

29-летний Милутинов получил перелом лодыжки в дерби 15-го тура Греческой баскетбольной лиги между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов не без помощи врачей он покинул площадку. Позже он перенес операцию.

В наполненном травмами сезоне Милутинов набирает в среднем 8,7 очка и 5,8 подбора при 15,3 PIR за игру.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе армейцев он выиграл Единую лигу ВТБ.

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