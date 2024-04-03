24 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» одержать победу в матче с «Оклахомой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 109:105.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Келли Убре, который записал на свой счёт 25 очков, шесть подборов и две передачи. Отметим также выступление вернувшегося в строй центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал центровой Чет Холмгрен, который набрал 22 очка, сделал семь подборов и одну передачу. В следующей игре «Оклахома» встретится с «Бостоном», а «Филадельфия» проведёт матч с «Майами».