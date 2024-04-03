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24 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» одержать победу в матче с «Оклахомой»

24 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» одержать победу в матче с «Оклахомой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 109:105.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Убре - 25, Эмбиид - 24, Харрис - 18, Рид - 12, Пэйн - 10, Хилд - 7, Батюм - 7, Лоури - 4, Мартин - 2, Уилсон
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 22, Дорт - 15, Уиггинс - 15, Джо - 14, Гидди - 10, Уильямс - 8, Хэйворд - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Уотерс III - 2, Бийомбо, Мускала

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Келли Убре, который записал на свой счёт 25 очков, шесть подборов и две передачи. Отметим также выступление вернувшегося в строй центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 24 очка, сделал шесть подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал центровой Чет Холмгрен, который набрал 22 очка, сделал семь подборов и одну передачу. В следующей игре «Оклахома» встретится с «Бостоном», а «Филадельфия» проведёт матч с «Майами».

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